Odontologia promove Cerimônia do Jaleco para as turmas 09 e 10

O curso de Odontologia do Centro Universitário Inta (UNINTA) realizou a Cerimônia do Jaleco 2019.1 oferecida para as turmas T09 e T10 e seus padrinhos e familiares. O evento foi dividido em dois momentos, o primeiro no dia 25 de junho e o segundo no dia 26.





A Assessora Pedagógica da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, Profa. Dra. Silvia Azevedo, esteve presente ao evento e falou para os pais e acadêmicos. “Vocês estão entrando em uma nova fase das suas vidas e nesse momento os pais e responsáveis têm um importante papel, que é o de apoiar e acompanhar o desempenho de vocês, estudantes, na caminhada acadêmica. Valorizem essa etapa, pois é aqui no UNINTA que irão começar a crescer profissionalmente”, colocou.





O primeiro momento do evento foi destinado para a turma T09, que teve como juramentista o discente Cícero Anastácio Farias Veras. “Hoje nos comprometemos a assumir todas as responsabilidades que são exigidas para realizar tão honrosa profissão, assim como respeitar os valores éticos e sempre prezar pelo melhor atendimento para a sociedade”, declarou o acadêmico.