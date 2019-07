Oito envolvidos na morte de PM são mortos durante operação na Paraíba

Ação contou com a participação de policiais militares de Pernambuco e da Paraíba.





Oito suspeitos de envolvimento na morte do policial militar André José da Silva, 32 anos, nesta segunda-feira (1º), em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, foram mortos durante confronto com a Polícia Militar entre Barra de São Miguel e Riacho de Santo Antônio, na Paraíba , na manhã desta terça-feira (2).

Soldado André Silva, 32 anos, foi morto durante troca de tiros com criminosos em Santa Cruz do Capibaribe - Reprodução/NE10 Interior





De acordo com a polícia, os mortos são seis homens e duas mulheres. Entre os homens há um vereador do município de Betânia, no Sertão . Ele teria ido ao local para resgatar o irmão, que seria um dos líderes da quadrilha. A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) revelou que os envolvidos são parte de uma quadrilha especializada em roubos a bancos . Os corpos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Cruz do Capibaribe e em seguida para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.





Quatro pessoas participaram da investida contra o mercado e o policial. Os outros envolvidos teriam participado do resgate do grupo criminoso. A operação foi integrada e contou com a participação da Polícia Militar de Pernambuco e da Paraíba. Dois helicópteros do Grupo Tático Aéreo (GTA) deram apoio à ação.





O sepultamento do policial foi realizado na tarde desta terça no cemitério de Santa Maria do Cambucá. O policial recebeu homenagens por parte de colegas de farda. Mais cedo, no velório, a viúva, ainda bastante abalada, contou que ser PM era um sonho realizado pelo marido. Dímitra Silva revelou ainda sobre como vai lembrar de André Silva: "Com amor, meu eterno guerreiro, minha vida. Para sempre um guerreiro". Ela passou o velório abraçada com a farda do soldado.





Na tarde dessa segunda, quatro homens armados assaltaram uma casa lotérica e um mercado no bairro Dona Lica, em Santa Cruz do Capibaribe, e foram perseguidos por uma viatura da Polícia Militar. A viatura foi atingida por vários disparos. O soldado André José da Silva, 32 anos, que dirigia a viatura, foi ferido e não resistiu. O corpo dele foi velado pela manhã na zona rural de Santa Maria do Cambucá.





Já o PM que estava no banco do passageiro, Moacir Pereira, 47, ficou ferido, mas conseguiu sair do veículo. Ele foi levado para a UPA de Santa Cruz do Capibaribe para receber atendimento e depois transferido para o Hospital Regional do Agreste (HRA), onde se recupera. Os assaltantes fugiram. O carro deles foi encontrado abandonado em Barra de São Miguel, na Paraíba.





(Interior NE 10)