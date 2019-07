Operação da Polícia Civil e Guarda Municipal de Fortaleza apreende drogas e prende traficantes no Jangurussu

Uma operação conjunta entre policiais civis e guardas municipais de Fortaleza resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas neste fim de semana. O alvo foi a Favela do Jagatá, uma comunidade localizada no Grande Jangurussu, na zona Sul da Capital, onde o intenso tráfico de drogas é acompanhado de outros delitos como assassinatos e roubos.





A operação foi realizada no último sábado (20), após a denúncia de que traficantes estariam agindo no local e ameaçando os moradores. Equipes do 30º DP (São Cristóvão) e da Guarda Municipal de Fortaleza, destacadas na Torre de Segurança do Programa Municipal de Proteção urbana (PMPU) do bairro, se uniram e realizaram uma varredura na área.





Na operação, os policiais civis e guardas municipais apreenderam drogas como crack, cocaína e maconha, além de material para embalagem dos entorpecentes e dinheiro oriundo da venda das drogas. O titular do 30º DP, delegado Maurício Júnior, autuou em flagrante os envolvidos nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.





Operações





A parceria entre a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e a Polícia Civil no bairro do Jangurussu tem trazido resultados positivos no combate à violência e à criminalidade. A comunidade foi a primeira a receber uma Torre de Vigilância do Programa Municipal de Proteção Urbana.





Inaugurada em 28 de fevereiro de 2018, a Torre assegura a presença ininterrupta de equipes da Guarda Municipal de Fortaleza e da Polícia Militar em rondas ostensivas nas ruas e avenidas localizadas no perímetro de segurança no equipamento.





Com operações conjuntas com a Polícia Civil são realizadas ações planejadas de combate a delitos como tráfico de drogas, roubos de veículos, porte ilegal de armas, assaltos a pedestres e coletivos, além da prevenção aos Crimes Violentos, Letais e Intencionais/CVLIs, isto é, homicídios e latrocínios.





(Fernando Ribeiro)