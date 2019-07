PMs DO TIRAM MAIS UMA ARMA DE FOGO DE CIRCULAÇÃO EM SOBRAL

Na noite de ontem (11/07), várias composições policiais foram acionadas pela Ciops para uma tentativa de homicídio na Rua Padre Palhano no bairro Alto do Cristo.





Em diligências, a Equipe RAIO 04, conseguiu localizar o domicílio do acusado dos disparos, no local, os policiais militares encontraram um Revólver Calibre 32, utilizado no delito, com cinco munições intactas e uma deflagrada.





A identificação do principal suspeito, que não foi localizado, foi apresentado na Delegacia 24 horas de Sobral, juntamente com a arma de fogo apreendida.





Fonte: Sobral 190