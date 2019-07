POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

A Polícia Civil de Sobral, através do Núcleo de Homicídios, apreendeu na tarde de hoje, dois revólveres calibre 38 e 6 munições intactas no Distrito de Caracará. Durante diligências realizadas para apurar um crime de homicídio, os policiais se depararam com dois indivíduos em atitude suspeita. Um dos indivíduos foi capturado, já o segundo conseguiu se evadir, porém, os policiais conseguiram encontrar as armas de fogo que ambos portavam, além de uma motocicleta clonada. Durante a ação, o indivíduo de nome Francisco Washington Melo Mendes foi preso em flagrante. Contra o mesmo existia um mandado de prisão em aberto. O indivíduo encontra-se preso e a disposição da justiça. O Núcleo de Homicídios informa que Washington e o indivíduo que se evadiu (já identificado), são suspeitos de serem os autores de um homicídio ocorrido há alguns meses no Distrito de Aracatiaçu e que as armas apreendidas possivelmente foram usadas no crime. O Núcleo de Homicídios pede à população que contribua com informações através do WhatsApp de número (88) 99261-3471, o sigilo é garantido.

