POLICIA CIVIL DE SOBRAL FECHA MAIS UMA BANCA DE JOGO DO BICHO

Policiais Civis da Delegacia Regional e do Núcleo de Drogas de Sobral fecharam hoje (23), por volta das 19:00h, mais uma banca de jogo do bicho. Após um trabalho de investigação, os policiais localizaram a banca na Rua Luís Carlos Prestes, no Bairro Sinhá Saboia, onde no local, foram apreendidos material de uso nas apostas e a quantia de aproximada de R$ 15.000,00.

O suspeito de nome Luiz de França Oliveira, conhecido como "Luiz Amaral" foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, para a lavratura dos procedimentos legais.





(Sobral 24 horas)