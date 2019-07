POLÍCIA CIVIL DE VIÇOSA DO CEARÁ EM AÇÃO!

Na manhã de ontem (3), Policiais da Delegacia de Polícia Civil de Viçosa do Ceará, tendo a frente o Delegado Dr. Bruno Rocha, deram cumprimento a um Mandado de Prisão preventiva em desfavor de Edilson Carvalho do Nascimento, 43 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e associação para o tráfico, assim com os demais presos anteriormente na operação (Valdir, Dione, Fátima e Daniel Cabeludo).





Edilson que tem antecedentes por tráfico de drogas e homicídio, foi preso na quarta-feira (03/07) no município de Granja. Ele é apontado pela investigação como um dos principais membros da associação que teria como líder local a suplente de Vereadora Maria Elisângela dos Santos (presa no dia 19/janeiro em Viçosa), atuando na venda e distribuição de drogas e também no recolhimento do dinheiro arrecadado e prestação de contas.