POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ EM AÇÃO!

Na manhã de ontem (3), por volta das 11:00h, as Delegacias de Varjota e Delegacia Regional de Sobral cumpriram um mandato de busca e apreensão da Comarca de Reriutaba, no Sítio Carnaúba Preta, S/N, no qual foi presa em flagrante por Tráfico de Drogas, Daniela Pereira da Silva, que estava de posse de 24 gramas de cocaína e 52 gramas de maconha.





Ressalta-se que a acusada saiu recentemente da Cadeia Pública de Sobral, onde havia sido presa também por tráfico de drogas e estava usando tornozeleira eletrônica.





Daniela se encontra recolhida na Cadeia Pública de Sobral e está à disposição da justiça.





(Sobral 24 horas)