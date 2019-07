POLÍCIA CIVIL PRENDE GRUPO POR VENDER DROGAS SINTÉTICAS EM FORTALEZA

As prisões aconteceram nos bairros Henrique Jorge, Curió e Aeroporto.

Um grupo formado por quatro pessoas foi preso na última semana em Fortaleza, suspeito de comercializar droga sintética na capital cearense. As prisões aconteceram nos bairros Henrique Jorge, Curió e Aeroporto.





De acordo com a Polícia, um dos presos ostentava uma vida de luxo, morando em um condomínio de alto padrão e dirigindo dois carros avaliados em mais de R$ 200 mil.

As primeiras prisões aconteceram na quinta-feira (4), no bairro Henrique Jorge. Kariny Pontes Soares, de 21 anos, não tinha passagens pela Polícia e era responsável por receber drogas em nome de um casal. Com ela, as equipes apreenderam 79 comprimidos de ecstasy.





O casal responsável pela venda dos entorpecentes foi identificado como Iara Cristina Barbosa de Castro, de 25 anos, sem antecedentes, e Eduardo Augusto Alves e Silva, de 27 anos, natural da cidade de Grajaú, no Maranhão, e encarregado das transações financeiras do esquema criminoso.

A Polícia informou, que Eduardo já havia sido preso, em 2015, em uma operação da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), que resultou na apreensão de mais de mil comprimidos de ecstasy. Desta vez, Eduardo e Iara foram presos em um condomínio de luxo no bairro Curió. Na garagem dos suspeitos, estavam estacionados dois veículos de marcas de luxo: uma Mercedes Benz C200 e uma Land Rover Evoque, que juntos valem mais de R$ 200 mil. Dentro do imóvel, os policiais civis encontraram uma munição de fuzil calibre 556, seis relógios de marcas de luxo, dois pacotes contendo uma pequena quantidade de maconha, 61 comprimidos de anabolizantes e mais 50 comprimidos de ecstasy.





Os suspeitos foram conduzidos para a sede da DCTD, onde foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Eduardo e Iara ainda vão responder pela posse da munição de calibre restrito encontrado na casa deles.





Com as prisões de Kariny, Iara e Eduardo, os agentes da DCTD intensificaram as investigações no sentido de descobrir de que forma a droga chegava ao grupo, bem como identificar outras pessoas suspeitas de participação nas negociações.





No dia seguinte às prisões, os policiais civis detectaram a chegada de um quarto suspeito que chegaria a Fortaleza via aeroporto. Com equipes de prontidão no terminal aeroportuário, os agentes da DCTD fizeram a captura de Alysson Bruno Tonial Pinhelli, de 31 anos, natural da cidade de Colíder, no Mato Grosso. O homem desembarcou em Fortaleza, com um invólucro escondido dentro da cueca, com ecstasy, haxixe e LSD. No total, foram apreendidas 11 cartelas de LSD, 30 comprimidos de ecstasy, cerca de quatro gramas de haxixe e 15 cristais de LSD.





Alysson confessou que já tinha sido preso por tráfico de drogas no ano de 2013, na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo, e estava vindo de Maringá, no Paraná. O suspeito também confirmou que enviava drogas sintéticas para Eduardo comercializar em Fortaleza. Alysson foi autuado por tráfico de drogas e no artigo 40 da Lei de Drogas, que caracteriza o tráfico entre Estados da Federação.





(SSPDS/CE)