Polícia Civil prende irmãs acusadas de comandar o tráfico de drogas na cidade de Horizonte

Uma denúncia anônima seguida de investigação levou a Polícia a prender duas irmãs acusadas de comandar o tráfico de drogas na cidade de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Nesta segunda-feira (29), os inspetores da Delegacia Metropolitana daquele Município localizaram a casa que servia de ponto de venda de entorpecentes e prenderam, em flagrante, as duas mulheres denunciadas.





Carolina dos Anjos, 23 anos; e sua irmã mais velha, Raquel dos Anjos Chaves, 27 anos, foram detidas dentro da residência, no bairro Planalto, onde a Polícia já realizava “campana”. No imóvel foi encontrada uma grande quantidade de entorpecentes, além de material para embalagem, dinheiro e outros apetrechos do tráfico de drogas, caracterizando o flagrante delito. As duas receberam voz de prisão e não reagiram.





De acordo com a Polícia, uma das irmãs presa já tem histórico criminal, enquanto a outra era primária. Os policiais passaram vários dias fazendo diligências no sentido de chegar às acusadas e localizar as drogas. O movimento de usuários comprando as drogas incomodou a vizinhança, que fez a denúncia anonimamente, deflagrando a ação da Polícia.





As duas irmãs deverão ser encaminhadas ainda nesta semana para a Penitenciária Feminina Desembargadora Auri Moura Costa, no Município de Aquiraz, onde ficarão à disposição da Comarca de Horizonte.





A Polícia tenta agora localizar outros envolvidos no tráfico na mesma cidade.





(Fernando Ribeiro)