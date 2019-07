POLÍCIA CIVIL REALIZA A MAIOR APREENSÃO DE ARMAS DO ANO NO CEARÁ

Entre o arsenal estavam quatro fuzis, três pistolas, dois rifles, sete revólveres, sete espingardas e 12 carabinas.





Um homem foi preso e 35 armas foram apreendidas em uma operação da Polícia Civil realizada nesta quinta-feira (11), no Bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. Esta foi a maior apreensão de armas já realizada no ano de 2019, no Ceará.

De acordo com a polícia, foram apreendidos quatro fuzis, três pistolas, dois rifles, sete revólveres, sete espingardas e 12 carabinas, além de cerca de 400 munições e 14 lunetas.





A operação foi realizada a partir do cumprimento de um mandato de busca e apreensão contra um suspeito, ainda não identificado, que residia em uma casa no Bairro Luciano Cavalcante.





Os detalhes da ação que resultou na prisão do homem e na apreensão do arsenal serão divulgados durante uma entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (12), no auditório do Complexo de Delegacias Especializadas (Code), no bairro Aeroporto, na capital cearense.





(Diário do Nordeste)