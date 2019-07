POLÍCIA MILITAR DE SOBRAL EM AÇÃO!

Policiais militares da Uniseg Sobral prenderam em flagrante um elemento por furto na noite de ontem (06). A equipe policial foi informada da ocorrência de um furto de uma moto no estacionamento do supermercado Pinheiro, no bairro Junco, após colher as informações necessárias e realizar buscas nas proximidades do local da ocorrência, a equipe localizou um indivíduo empurrando uma moto na rua Ipu, no bairro Junco, após constatarem que se tratava da moto furtada, deram voz de prisão ao suspeito e o conduziram à Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais.





(Uniseg)