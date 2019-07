Na manhã desta terça-feira, dia 23, Policiais militares do Grupo de Apoio Tático da Uniseg Sobral, recuperaram uma caminhonete Amarok com queixa de furto. O carro, furtado durante a madrugada, foi encontrada na rua Antônio Crisóstomo de Melo, no centro de Sobral. O veículo foi conduzido à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais e restituído ao proprietário.

Veja mais sobre: Policia