Polícia registra dois casos de estupro de criança e adolescente em menos de 24 horas

Uma criança de 4 anos de idade e uma adolescente, de 12 anos, foram vítimas de crime de estupro a vulnerável nas últimas 24 horas no Ceará, aumentando as graves estatísticas deste tipo de delito no Ceará. Os casos aconteceram nas cidades de Maracanaú (na Região Metropolitana de Fortaleza/RMF) e Russas (no Vale do Jaguaribe).





Em ambos os casos, a Polícia conseguiu identificar e prender rapidamente os acusados dos crimes. Contra eles foram lavrados autos de prisão em flagrante e os dois abusadores já estão detidos à disposição da Justiça, devendo ser transferidos, ainda nesta quinta-feira (11) para unidades do Sistema Penitenciário Estadual.





O primeiro caso ocorreu em Maracanaú, onde uma criança de 4 anos de idade foi vítima de abuso sexual dentro de casa. O autor do crime estava trabalhando na residência dos pais da menina e haviam se ausentado. A criança e três irmãos ficaram com o homem, que trabalha como vidraceiro. Na volta dos pais para a residência, a menina contou o que havia acontecido.





Um Boletim de Ocorrência (B.O.) foi registrado na Delegacia Metropolitana de Maracanaú e, logo, os policiais daquela unidade localizaram o suspeito. A princípio, ele negou o fato, mas, diante das provas, confessou.





Outro caso





Já na cidade de Russas (a 163Km de Fortaleza), um homem foi detido em um posto de combustíveis na BR-116, na manhã de ontem (10), após a Polícia ser informada de que ele havia estuprado uma garota de 12 anos. Os pais da adolescente procuraram a Delegacia Regional e fizeram um B.O. Logo depois, o abusado foi detido em flagrante.





(Fernando Ribeiro)