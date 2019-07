Prefeitura de Sobral convoca professores aprovados em concurso público

Foi publicado no Diário Oficial da Prefeitura de Sobral o edital de convocação de 41 candidatos aprovados no concurso público para professores (edital n° 04/2018). Os novos servidores devem se apresentar até o dia 9 de agosto, na Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Secretaria da Ouvidoria, Controladoria e Gestão (Prefeitura, 4° andar), de 8h às 12h e das 13h às 16h.





A lista de convocados, exames e documentação necessária para a posse no cargo está disponível no Diário Oficial do Município nº 585, de 10 de julho de 2019, na página 3.





O candidato será considerado desistente se não se apresentar, se não tomar posse no prazo, se não comprovar os requisitos exigidos para o cargo e se não apresentar a documentação ou não for considerado apto no exame médico.