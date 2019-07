Preso principal suspeito de assassinar sargento da PM durante assalto

Dois suspeitos de envolvimento na morte do sargento da PM Alveni da Silva, 49 anos, foram presos neste domingo (14), em diligências realizadas por policiais civis e militares. O sargento foi morto a tiros durante um assalto no bairro Siqueira,a zona sul da Capital. Outros envolvidos já foram identificados e estão sendo procurados pelos inspetores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pela Inteligência da PM.





Durante um cerco realizado na tarde de ontem no Condomínio Residencial Leonel Brizola, a Polícia prendeu um dos suspeitos do assassinato, identificado como Jefferson Oliveira de Matos, 24 anos, o “Bradock”, acusado de tráfico de drogas. Logo depois, um comparsa dele também foi detido.





O crime ocorreu por volta de 4 horas do domingo, quando o sargento, que estava de folga, retornava para casa pilotando sua motocicleta. Ele foi atacado pelos criminosos na Avenida Estrada do jatobá, no bairro Siqueira.





Tiros





O PM teria reagido quando os criminosos anunciaram o assalto e acabou sendo morto com um tiro na cabeça e outro no abdome. A pistola do sargento foi levada pelos assassinos.





O sargento era destacado no Batalhão de Policiamento e Guarda de Estabelecimentos Penais (BPGE) e estava na Corporação há 26 anos. Em dezembro próximo seria promovido a subtenente. O corpo dele está sendo velado em sua residência, na Rua Cardeal Arcoverde, no bairro Genibaú, e será enterrado, às 9 horas desta segunda-feira (15), no Município de Ocara (a 101Km de Fortaleza), no Maciço do Baturité.





O caso está sendo investigado pelo DHPP, com o apoio do 32º DP (Bom Jardim) e da Coordenadoria de Inteligência Policial (CIP), do Comando-Geral da PM.





(Fernando Ribeiro)