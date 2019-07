Quadrilha armada com fuzis ataca cidade de Salitre e explode agência do Bradesco na madrugada de hoje

Subiu para 10 o número de agências bancárias assaltadas e explodidas no Interior do Ceará neste ano. Na madrugada desta segunda-feira (29), o alvo dos criminosos foi a agência do Bradesco da cidade de Salitre, na Região do Cariri (a 557Km de Fortaleza), na divisa do Ceará com os estados do Piauí e Pernambuco.





O ataque aconteceu por volta de 2h30, segundo o relato dos moradores, quando foram ouvidos os primeiros estampidos de tiros disparados na porta da agência bancária. Logo depois, ocorreu uma explosão. Parte da quadrilha atirou contra a sede do Destacamento da Polícia Militar e impediu a saía dos PMs de plantão naquele momento.





Após a fuga dos criminosos, a Polícia de Salitre recebeu reforços de patrulhas de cidades vizinhas, como Campos Sales, Araripe e Potengi. Um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), baseada em Juazeiro do Norte, foi deslocado para auxiliar nas buscas terrestres aos assaltantes, assim como patrulhas do Batalhão de Comando Tático Rural (BCotar), do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque).





Veja o resumo dos bancos assaltados no Ceará em 2019:





01 – (5 DE FEVEREIRO) - Um grupo de cerca de 10 homens explodiu a agência do Bradesco no município de Cariré, região norte do Estado, durante a madrugada. A explosão deixou a parte interna da agência totalmente destruída





02 – (13 DE FEVEREIRO) - Criminosos explodiram a agência bancária do Banco do Brasil e atacaram uma lotérica no município de Croatá, durante a madrugada. Segundo relatos de moradores, o grupo cercou a cidade e provocou medo à população. O destacamento policial municipal também foi atacado e a fachada do prédio foi atingida por tiros.





03 – (26 DE FEVEREIRO) – A agência bancária do Bradesco foi explodida por criminosos durante a madrugada, no Município de Tururu, Região Norte do Ceará. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos atiraram contra uma lotérica, uma funerária e um veículo. Durante a fuga o grupo também incendiou um carro. Esta foi a segunda vez que a agência foi alvo de criminosos





04 – (2 DE MARÇO) - A agência da Caixa Econômica Federal foi explodida por criminosos no Município de Tamboril durante a madrugada. Conforme a Polícia Militar, durante a ação, os suspeitos utilizaram caminhões para bloquear as ruas e impedir o acesso da Polícia. Os veículos pertenciam a uma empresa que estava montando um palco para as festas de Carnaval da cidade. Devido ao impacto do artefato explosivo, a agência ficou totalmente destruída





05 – (28 DE MARÇO) – Bandidos atacam a agência do Bradesco da cidade de Tejuçuoca e promovem uma explosão. Moradores relataram também tiros. Criminosos incendiaram veículos na hora da fuga e desapareceram.





06 – (2 DE ABRIL) – Bandidos fortemente armados atacam a cidade de Graça, na Região Norte do estado, disparam tiros contra a sede do Destacamento da Polícia Militar e em seguida, atacaram a agência do Banco do Brasil. Na Guga, incendiaram um veículo





07 – (7 DE MAIO) – Uma quadrilha fortemente armada atacou a cidade de Irauçuba e destruiu com explosão os caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil. Houve disparos contra o Destacamento da PM e, na fuga, um secretário do Município foi levado como refém, mas logo liberado. Grampos foram espalhados na BR-222, furando os pneus de diversos veículos.





08 – (8 DE MAIO) – Uma quadrilha assaltou a agência do Bradesco da cidade de Graça, após 35 dias do primeiro ataque contra o Banco do Brasil (dia 2 de abril). Houve explosão dos caixas eletrônicos e ataque simultâneo ao Destacamento policial do Município.





09 – (4 DE JULHO) – Ataque com explosão à agência do Bradesco de Quiterianópolis. Criminosos explodiram a agência bancária e dispararam tiros, destruindo a agência. Polícia não confirmou se o bando conseguiu roubar o dinheiro dos caixas eletrônicos.





10 – (29 DE JULHO) – Quadrilha explode a agência do Bradesco da cidade de Salitre, no Cariri (Sul do estado).





(Fernando Ribeiro)