Sem novas pistas, buscas por “Zé do Valério” diminuem e criminoso segue em fuga

Há exatos dois meses e 8 dias, “Zé do Valério” está sendo procurado pela Polícia acusado de ter matado a jovem universitária Danielle em Pedra Branca. O acusado já percorreu vários municípios, várias localidades da zona rural dos estados do Ceará e Piauí, e sempre conseguindo driblar as forças de segurança.





Nos últimos dias, “Zé do Valério” não deixou nenhum sinal, rastros, vestígios, aparição ou outro sinal qualquer. Nesta terça-feira (02), a composição que estão nas buscas ouviram um tiro de arma de fogo, na direção em que ele poderia está. Pode ter sido ele matando alguma caça para se alimentar, mas buscas continuaram e ele não foi visto.





Temos percebido que as equipes de buscas se esforçaram bastante na tentativa de capturar o criminoso. Porém, as buscas diminuíram consideravelmente, se limitando apenas a alguns policiais do Piauí, alguns seguranças particulares e alguns populares das localidades que moram na região onde o criminoso foi visto. Alguns policiais e agentes da Guarda Municipal de Crateús estiveram nas buscas mas de acordo com informações já retornaram para Crateús





Diante de tudo isso, só nos resta fazer alguns questionamentos:





Será que “Zé do Valério” irá continuar em liberdade, podendo fazer outras vítimas?





Será que poderia ser utilizada uma outra estratégia para prendê- lo?





Será que ele ainda está na região de Olho D’aguinha, local onde deixou alguns rastros?





As perguntas ficam sem respostas, e só nos resta torcer para que noticias boas possam surgir nos próximos dias e que ele seja tirado de circulação.





(Tony Sales)