SOBRAL: MÉDICO PERITO SURTA E TENTA SE MATAR COM UM REVÓLVER NO BAIRRO SINHÁ SABÓIA; VÍDEO

Por volta de 16:40h deste domingo, dia 14, a policia civil entrou em contato com a CIOPS, solicitando apoio, pois familiares estavam preocupados com seu parente. A PM foi acionada (Apoio Tático 01) foi acionada e deslocada para atender a ocorrência. Um médico perito estava no posto Patos, na BR 222, com problemas mentais, ingerindo bebidas alcoólicas e armado com arma de fogo. A família do médico se dirigiu para o local para tentar levá-lo para casa e desarma-lo. Ao chegar no local, juntamente com a família, o elemento entrou no seu carro (modelo Captur de cor Branca) e saiu em alta velocidade na BR 222, seguindo rumo a Sobral. Os PMs realizaram o acompanhamento, juntamente com a família do mesmo, que vinha em outro veículo atrás da viatura, na localidade de Patos a composição encontrou o médico no acostamento da BR, iniciou-se um diálogo entre a composição e o médico, que a todo momento se encontrava um revólver em punho, visivelmente alterado, não conseguindo lograr êxito em convencê-lo a se desarmar, o perito entrou no seu veículo e seguiu em alta velocidade, tomando rumo a Sobral.

Populares informaram a CIOPS que o médico abandonou o carro na linha férrea, no bairro Sinhá, e que o indivíduo tinha adentrado no matagal, efetuando vários disparos de arma, não chegando a lesionar ninguém. A polícia realizou um cerco com várias viaturas, tendo início na rua 12 e findou entre as Ruas 3 e 4 no bairro Cohab 2, que mediante os disparos que o médico efetuou e frequentemente ameaçando se matar com a arma na cabeça, a policia militar interviu com um disparo na coxa do médico, sendo imobilizado e conduzido para o hospital Santa Casa e não corre risco de morte.