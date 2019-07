Policiais militares do motopatrulhamento da Uniseg Sobral localizaram na manhã desta terça-feira, dia 2, uma motocicleta que havia sido furtada durante a madrugada na rua Cel. José Saboia, no Centro de Sobral. A moto Honda POP, branca, foi encontrada abandonada no bairro Dom José II, poucas horas após ser furtada. O veículo foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Sobral para ser restituído ao proprietário.

