Em ação rápida, forças de segurança capturam suspeitos de mortes em São Benedito

Quatro suspeitos envolvidos no triplo homicídio, ocorrido na cidade de São Benedito, foram capturados após um trabalho em conjunto entre Policiais Civis e Militares nesse domingo (28). As investigações foram conduzidas pela Delegacia Regional de Tianguá, e os suspeitos foram localizados após diligências ininterruptas das forças de segurança.





Os primeiros a serem localizados no município foram os suspeitos identificados por Juranilson Alves (18) e um adolescente de 17 anos – ambos sem passagens pela Polícia. Os dois foram conduzidos à sede da Delegacia Regional de Tianguá, onde foram ouvidos e autuados. Seguindo com as diligências, os profissionais de segurança chegaram a Antônio Denilson Lopes Bezerra (20) – vulgo “Toin” e sem antecedentes criminais; e Willames de Souza Martins (34) – conhecido por “Bombado” e com antecedentes criminais por roubo, estupro de vulnerável, posse irregular de arma de fogo e contravenção penal. Ambos presos em Carnaubal.





Quando os agentes localizaram “Bombado”, ele precisou ser socorrido, pois havia tentado se matar ao ingerir uma substância venenosa. Após receber os atendimentos necessários, o suspeito recebeu alta médica e também foi encaminhado à Delegacia Regional de Tianguá. O quarteto foi autuado em flagrante pelos homicídios. A Polícia apreendeu ainda quatro facas, que foram encaminhadas à Perícia Forense do Estado (Pefoce) para serem analisadas. O objetivo é identificar se as armas foram utilizadas no crime.









O crime





As vítimas foram identificadas por Pedro Henrique de Oliveira Batista (18), com antecedentes criminais por furto e contravenção penal; Raimundo Nonato de Oliveira Batista (28) e Antônio Francisco de Oliveira Silva (20); os dois sem antecedentes criminais. De acordo com as investigações, as mortes ocorreram após uma discussão envolvendo as vítimas e o quarteto capturado, em um bar da região. Quando já estavam em outra casa, os três foram surpreendidos pelos homicidas, que os atacaram com golpes de facão e foice. Os corpos foram localizados na manhã do domingo.





Fonte: SSPDS