UNINTA promove evento sobre Saúde da Mulher para suas colaboradoras

Na terça-feira (2), o Centro Universitário Inta (UNINTA), através da sua Gestão de Talentos, promoveu a primeira edição do evento Mulher UNINTA: Saúde em Equilíbrio, destinado às colaboradoras, com o objetivo de discutir assuntos relacionados à saúde. O momento contou com dança, palestras e sorteio de brindes.





Para dar início ao evento, a Profa. Me. Francirene Tomaz deu as boas-vindas, ressaltou a força e dedicação que as mulheres possuem e deixou como recado a importância de cuidar de si mesma. Em seguida, o educador físico Augusto Silva realizou um momento de ginástica laboral com música e passos de dança, acompanhado por todas as mulheres presentes.





As palestrantes convidadas, Dra. Delinne Costa e Silva, ginecologista e obstetra, e Dra. Mariana Lima Aguiar, citologista clínica, abordaram o exame papanicolau, importante forma de identificar doenças através da análise do colo do útero, além de explicarem também sobre o vírus HPV (Human Papiloma Virus) e suas formas de manifestação, as fases do câncer de colo de útero e formas de prevenção. Ao final da palestra, as colaboradoras participantes puderam tirar todas as suas dúvidas acerca dos assuntos discutidos.





De acordo com a organizadora do evento e coordenadora da Gestão de Talentos, Me. Rivalina Fernandes, a ideia de promover o encontro surgiu a partir da descoberta de que as colaboradoras tinham dificuldades em realizar seus exames anuais para ficar em dia com a saúde. Além disso, foi feita também uma pesquisa interna para analisar quesitos como histórico de doenças na família, métodos contraceptivos utilizados, periodicidade de visitas médicas, dentre outros.





A Pró-Reitora Profa. Me. Soraya Sá agradeceu a participação das mulheres presentes e anunciou que está em andamento um projeto que irá liberar do trabalho, uma vez ao ano, as colaboradoras do UNINTA para que possam realizar seus exames médicos.





Estiveram presentes também as Pró-Reitoras Me. Eliza Angélica Rodrigues, Dra. Chrislene Carvalho, Esp. Regina Aguiar, Me. Graça Morais; a coordenadora do Núcleo de Atendimentos e Práticas Integradas (NAPI), Profa. Esp. Angela Rodrigues; e a Diretora de Estágios, Me. Claudênia Aguiar.