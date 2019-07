VIOLÊNCIA: HOMEM DE 26 ANOS É EXECUTADO A TIROS EM TIANGUÁ

Um homem de 26 anos foi executado a tiros na manhã deste sábado (06/07), em Tianguá. O crime aconteceu em um estabelecimento comercial localizado no cruzamento das ruas Assembleia de Deus com Capitão Joaquim Lourenço. A vítima foi identificada como VITOR VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS, 26 anos, com antecedentes criminais por roubo, tráfico de drogas e lesão corporal.





De acordo com informações colhidas no local, o crime ocorreu por volta das 10h30 e teria sido praticado por dois indivíduos que chegaram em uma moto, em seguida efetuaram vários disparos de revólver contra a vítima que estava no interior de um bar. Após o crime a dupla fugiu tomando rumo ignorado. A polícia realiza diligências no sentido de prender os envolvidos no crime.





(Ibiapaba 24 horas)