"Zé do Valério" continua no Piauí; populares encontram pistas que comprovam

Continuam as buscas por Zé do Valério, o assassino da jovem Danielle Oliveira, que teve sua vida ceifada de forma brutal em 24 de abril deste ano, porém, as buscas se encontram com menor intensidade.





O assassino continua no estado do Piauí. É o que garante o radialista Tony Sales, que acompanha o caso junto com a Polícia dos dois estados. De acordo com o comunicador, rastros que seriam de Zé do Valério foram encontrados na região de Santa Rosa, comunidade na zona rural do estado do Piauí, próximo a Carnaubal, local onde trocou tiros com uma equipe da Guarda Municipal de Crateús há dias atrás.





Além de rastros, um apiário na mata foi revirado, porém, sem mel e ele acabou raspando restos e enxu de abelha. Zé tem sobrevivido da iguaria produzida pelos insetos e também de doações quando encontra e saque em residências vazias.

De acordo com o radialista, as buscas se concentram pela região, todavia, em menor intensidade por falta de pistas que asseguram as chances de captura do assassino.





Com informações de Tony Sales e Sert News