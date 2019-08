Abuso sexual contra crianças e adolescentes tem sido frequente também nas escolas de Sobral/CE

Não tem lugar seguro, nem mesmo dentro de nossa casa ou na escola.

O caso do professor de Educação Física da Escola Maria José Ferreira Gomes, Erasmo do Nascimento, só veio a tona depois que a própria mãe descobriu e resolveu comunicar a polícia.

Inerte diante da gravidade do caso, a escola só comunicou ao Conselho Tutelar e afastou o professor depois que foi dado publicidade ao possível estupro. Segundo consta, o professor começou a assediar a menina de apenas 13 anos, durante as aulas na própria escola, onde pegou o número de seu WhatsApp e passou a combinar encontros em uma serraria e nos locais mais isolados da escola. Segundo testemunhas, Erasmo monitorava as viagens da mãe da adolescente e além de combinar alguns momentos na cama de sua aluna, chegou a levá-la a um motel da cidade, mas não concluiu o ato sexual porque foi impedido pela garota.

CUIDADO COM O CELULAR DO SEU FILHO (A)!





Antigamente, a gente não deixava nossas crianças saírem para garantir que estavam seguras dentro de casa, mas hoje o assédio e o abuso sexual contra sua filha (o), pode está sendo todo articulado pelo WhatsApp dentro do quarto, na sua casa.





FISCALIZE, PROTEJA.

DISQUE 100

