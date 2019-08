Na tarde deste sábado, dia 24, por volta das 15h, foi registrado um grave acidente de trânsito na BR222, na localidade de Cacimbinha, em Forquilha.

Duas pessoas que estavam em uma bicicleta morreram no local do sinistro: Paulo Mendes da Silva, 34 anos e Francisco André Arruda Ferreira, 47 anos. As vítimas moravam na localidade de Cacimbinha, em Forquilha.