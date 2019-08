Um caminhão carregado de papel higiênico pegou fogo na noite de ontem (21), por volta das 23h, em um estacionamento às margens da BR-222, ao lado posto de combustível Trevo.





Uma Equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local.





As causas do acidente são desconhecidas. Felizmente, no sinistro houve apenas materiais.

Veja o vídeo: