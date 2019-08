"CHUVA" DE BALAS DEIXA DUAS PESSOAS FERIDAS EM FORQUILHA/CE

Na noite do último sábado (17), por volta das 22:40h, foram registradas duas tentativas de homicídio a bala no bairro Cidade de Deus, no município de Forquilha. Cinco homens armados invadiram o citado bairro, e efetuaram vários disparos de arma de de fogo, alvejando um casal que estava bebendo em um bar (bar da Loura).





O casal foi socorrido para hospital Santa Casa de Sobral, onde receberam atendimento médico especializado. Felizmente, as vítimas não correm risco de morte.





Os criminosos fugiram e não foram localizados pela Polícia.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar o crime.





(Sobral 24 horas)