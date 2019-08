Criança é levada dos braços da mãe por casal armado

Os suspeitos chegaram armados em um veículo.



Uma criança de 1 ano e 10 meses foi levada dos braços da mãe por um casal armado, no bairro Pajuçara, em Maracanaú, na tarde desta terça-feira (20).





De acordo com os relatos da mãe, ela estava com a filha, Maria Ester, e o esposo, que é padrasto da criança, em uma bicicleta, quando foram abordados por um casal armado em um veículo preto, modelo Fox preto. Ela disse ainda que os suspeitos estavam com arma de fogo e disseram que queriam "apenas a criança", que foi levada dos braços da mãe.





A mãe e o padastro da menina estão no 29º Distrito Policial, em Pajuçara, prestando esclarecimentos.





(Diário do Nordeste)