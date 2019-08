CRUELDADE: Mãe e padrasto são presos por morte de criança de 1 ano desaparecida em Maracana

A Polícia Civil localizou o corpo e prendeu o casal em flagrante.



O corpo de Maria Esther Farias Campelo, de 1 ano e 10 meses, foi encontrado enrolado em um lençol, no fim da manhã desta quarta-feira (21), em um matagal próximo da Estrada dos Macacos, no bairro Bom Retiro, em Pacatuba. Os policiais civis do 29º Distrito Policial prenderam em flagrante a mãe e o padrasto da criança, Franciel Lopes de Macêdo e Ana Cristina Farias Campelo, por envolvimento no crime. A mãe da vítima registrou boletim de ocorrência na tarde de terça-feira (20), informando que a criança havia sido raptada.





Ana Cristina informou a localização do corpo da criança e saiu com policiais em diligências. Franciel detalhou, em depoimento, que Maria Esther teria sido morta com socos no estômango, costas e enforcamento.





A suspeita de que o casal seria o responsável pelo crime surgiu depois que a irmã de Franciel prestou depoimento relatando que viu o casal sair de casa carregando a criança envolta em um lençol. Ela contou ainda que Maria Esther chorava demais e exigia muita atenção da mãe. Padrasto e mãe estão juntos há quase quatro meses.





Na noite de terça, o casal se direcionou ao 29º Distrito Policial para prestar esclarecimentos sobre o suposto sequestro. Em depoimento, alegaram que a criança teria sido raptada por um casal armado, que estava em um carro preto, enquanto a vítima encontrava-se no colo da mãe, na garupa de uma bicicleta.





(Diário do Nordeste)