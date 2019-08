Curso de Direito abre vagas para grupos de estudos

Foram publicados na última terça (13), pela Gestão de Pesquisa do Curso de Direito do Centro Universitário Inta (UNINTA), editais de seleção para Grupos de Estudos. Serão ofertadas 15 vagas em cada um dos cinco grupos divulgados.

A finalidade de cada grupo é delimitar os objetos de estudos e desta forma aprofundar as análises de cada um, com acompanhamento dos professores indicados. A inscrições começaram na segunda, 12 de agosto, e se estenderão até sexta, dia 16, e devem ser realizadas na coordenação do curso.





São eles:





“NEUROCIÊNCIA E SEUS IMPACTOS NO DIREITO”, Coordenado pela Profa. Ma. Gabriela Martins Carmo e pelo Prof. Esp. Lucas Lima.





“OS PODERES EM FOCO: UMA ABORDAGEM POLÍTICA, JURÍDICA E CULTURAL DOS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO”, Coordenado pelo Prof. Dr. Francisco Hélio Monteiro Júnior e pelo Prof. Me. Luiz Alberto Gomes Barbosa Neto.





“CONSTITUCIONALISMO E RESPONSABILIDADE CIVIL: CIDADANIA COMO CONSTRUÇÃO PARADIGMÁTICA DA MODERNIDADE”, Coordenado pela Profa. Ma. Gabrielle Apoliano e pela Profa. Ma. Alana Nunes de Mesquita Vasconcelos.





“DIREITOS DA PERSONALIDADE NAS RELAÇÕES FAMILIARES”, Coordenado pelo Prof. Me. Francisco Narcélio Ribeiro.





“APRISIONAMENTO(S): MARCADORES SOCIAIS DE MULHERES ENCARCERADAS E SELETIVIDADE PENAL”, Coordenado pela Profa. Ma. Talita Silva Bezerra, Profa. Ma. Emanuela Guimarães Barbosa Costa, Profa. Ma. Yslaia Pontes Vasconcelos e Profa. Esp. Ivana Mercia Aragão Mendes.





EDITAL