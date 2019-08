Operação do Ministério Público contra as facções criminosas já prendeu 26 pessoas no Ceará nesta quinta-feira

Vinte e seis pessoas foram presas no Ceará na operação deflagrada nesta quinta-feira (15) pelo Ministério Público Estadual (MPE-CE) no combate às facções criminosas que atuam no estado. A ação faz parte de operação nacional que está sendo realizada em nove unidades da federação. O Ceará foi o que apresentou, até agora, o maior número de prisões.





A operação cumpre mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão em Fortaleza e nas cidades de Independência, Sobral, Juazeiro do Norte, Groaíras, Aquiraz, Maracanaú e Pacatuba.





De acordo com o Ministério Público, o objetivo da ação é a desarticulação de “braços” da organização criminosa paulista Primeiro Comando da Capital (PCC), responsáveis por crimes como tráfico de entorpecentes, tráfico de armas e munição, assassinatos e lavagem de dinheiro. A facção estaria por trás da onda de ataques sofridos pelo Ceará no mês de janeiro último, com a queima de coletivos, ataques a prédios públicos, além da detonação de explosivos em equipamentos urbanos como viadutos e pontes, em avenidas e rodovias.





Ação articulada





Coordenada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), a operação ocorre simultaneamente no Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rio de Janeiro.





Até as 9h30, 26 pessoas tinham sido presas no Ceará; 21 em Alagoas; 20 em flagrante no Amapá; 12 detidas na Bahia; 5 no Rio de Janeiro; 5 em Mato Grosso do Sul e uma no Amazonas.





(Fernando Ribeiro)