Internauta denuncia que sua conta de água mensal de água gira em torno de R$ 30,00 / R$ 40,00, e que a conta de água com vencimento no mês em agosto/2019 chegou no valor estratosférico de R$ 2.103,61. A denunciante procurou a direção do Saae, onde foi comunicada que nada poderia ser feito por parte do referido órgão.

