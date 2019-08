Gestão de Talentos do UNINTA lança o Projeto de Apoio Integral à Vida

Aconteceu na quinta-feira (22), no auditório principal do Centro Universitário Inta (UNINTA), um evento promovido pela equipe da Gestão de Talentos da instituição, coordenada pela Profa. Ma. Rivalina Maria Macedo Fernandes. O momento teve como objetivo apresentar à comunidade acadêmica o Projeto de Apoio Integral à vida.





O projeto foi pensado como resposta às demandas crescentes de ansiedade e depressão que culminam na tentativa ou ideação suicida e visa acolher e dar apoio às pessoas que sofrem com esse problema. Não somente à comunidade acadêmica de docente e discentes, mas também a sociedade em geral.





Segundo a psicóloga e idealizadora do programa, Thércia Lucena Grangeiro, “o Projeto de Apoio Integral à Vida é um projeto de valorização que traz a possibilidade de acolhimento multiprofissional dado às pessoas que não conseguem sair da tristeza ou não conseguem controlar a ansiedade sozinhas. Visamos prestar serviços dentro dessa perspectiva do bem, da cultura de paz, da cultura do autocuidado, da preservação e valorização da vida”, colocou.





As ações serão iniciadas juntamente com a campanha “Setembro Amarelo”, um período em que as pessoas se mobilizam em termos de proteção e ações para refletir sobre o problema do suicídio, quais as causas e possíveis formas de intervenção e, principalmente, para informar as pessoas que não têm conhecimento para que elas possam compreender e também contribuir com a causa.





O projeto será realizado em parceria com os coordenadores e professores dos cursos do UNINTA, para que seja feita uma triagem da demanda de quem deseja participar dos eventos abertos que acontecerão nos cursos e a partir disso, direcionar essas necessidades para trabalhos mais específicos dentro e fora da universidade.