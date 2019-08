Guarda Municipal apreende arma roubada no Piauí em casa abandonada

Pistola foi levada para o 30º Distrito Policial, que irá investigar como a arma foi levada para o local.

Uma equipe da Guarda Municipal apreendeu na noite desta quinta-feira (29), em uma casa abandonada no Conjunto Palmeiras, uma pistola calibre ponto 40, roubada no Piauí. Os agentes descobriram a origem do armamento, que estava com 12 munições intactas, após rastrearem a numeração.





Segundo a Guarda Municipal, a pistola foi encontrada por agentes do Grupamento Tático Motorizado (GTM), que avistaram três homens em atitude suspeita na rua da Consolação, durante um patrulhamento na região.





Os guardas foram até o local, mas os suspeitos já haviam fugido. A pistola foi levada para o 30º Distrito Policial, no São Cristóvão, que irá investigar como a arma foi levada para o local.





(Diário do Nordeste)

Foto Rafaela Duarte