Homem é assassinado com cinco tiros na zona rural de Santana do Acaraú

Um homem identificado como José Alecrim de Maria (Dico), 35 anos, foi assassinado com cinco tiros na cabeça em um bar, na noite desta quinta-feira (22), no distrito de "Sapó de Baixo", na zona rural de Santana do Acaraú. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em um bar, jogando sinuca e foi abordada por dois homens, que perguntaram quem era o "Dico" e ao se apresentar, um dos homens disse "é você mesmo" e sacou um revólver e disparou cinco tiros na cabeça da vítima, que morreu no local. Não há pistas dos assassinos. A Polícia Civil de Santana do Acaraú instaurou inquérito para apurar o crime. Uma onda de assaltos na zona rural do município está deixando os moradores em pânico.





(Tribuna dos Vales)