Membro de torcida organizada e mais seis pessoas são assassinadas nas últimas 24 horas no Ceará

Um jovem, membro de torcida organizada, está entre as sete pessoas que foram assassinadas no Ceará nas últimas 24 horas, no intervalo entre a quarta e a quinta-feira. Seis dos crimes sete ocorreram na Grande Fortaleza e apenas um caso foi registrado no interior do estado.





O torcedor, identificado como Caio Vitor, conhecido como “Lourinho da JGT”, foi executado a tiros, na tarde desta quarta-feira (21). O crime de morte ocorreu no cruzamento das ruas Dois e São Cipriano, no Barroso, na zona Sul de Fortaleza. Segundo apurou a Polícia, ele era integrante da torcida organizada do Fortaleza Esporte Clube,” Jovem Garra Tricolor”, e foi morto a tiros de pistola por desconhecidos.





Nas redes sociais, membros da organizada fizeram várias homenagens, mas não falaram acerca do que motivou a morte do torcedor. De acordo com testemunhas, os autores do homicídio estavam em uma motocicleta e dispararam cerca de 10 tiros. Na manhã desta quinta-feira (22) os amigos e colegas de torcida fizeram uma nova homenagem a “Lourinho JGT” no seu sepultamento em um cemitério particular.





Mais crimes





Outras seis pessoas foram mortas no Ceará nas últimas 24 horas. Uma delas, identificada somente pelo apelido de “Glaydson do Uber”. O assassinato aconteceu também na tarde de quarta-feira (21), na Rua Pedro Caetano, no Distrito de Pajuçara, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





Em Pacatuba, a Polícia Civil localizou o corpo da pequena Maria Esther Farias Campelo, de apenas um ano e 10 meses de vida. Ela foi morta pela própria mãe, com a ajuda o padrasto. O casal já está preso e confessou o crime no 29º DP (Pajuçara). O corpo da criança foi deixado pelos assassinos no bairro Bom Retiro, em meio a um matagal.





Um homem, até agora identificado apenas por Vicente, foi encontrado morto em um barreiro, entre os Municípios de Maracanaú e Pacatuba, na comunidade conhecida como Alto Fechado. No cadáver havia sinais claros de violência. O assassinato é misterioso.





No Conjunto Palmeiras, na zona Sul da Capital, foi registra mais uma morte por intervenção policial. Um bandido morreu em troca de tiros com policiais militares na noite desta quarta-feira. O morto foi identificado como Antônio Wesley Souza Monteiro, 20 anos.





Em Sobral, na zona Norte do estado (a 224Km de Fortaleza), um homem foi morto, a tiros, na madrugada de ontem. O crime ocorreu por volta de 2 horas, no bairro Terrenos Novos. A vítima do crime foi identificada pela Polícia local como sendo José Edson de Souza Brito Filho. (Blog do Fernando Ribeiro)