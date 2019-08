Homem é preso após matar esposa de policial durante assalto na BR-402

Segundo a polícia, Josivan Lopes é o autor do disparo que atingiu Vânia Pereira da Silva.





Uma mulher de 41 anos morreu após um assalto ocorrido no km 81 da BR-402, na região do povoado Moçambique, em Humberto de Campos, a cerca de 85 km de São Luís, no Maranhão. As informações são do G1.

Acusado de efetuar os disparos / Crédito: Divulgação/PRF





O assalto foi registrado por volta das 04h30. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Vânia Pereira da Silva estava em um carro junto com o marido, quando foram surpreendidos por galhos e tocos de madeira colocados na rodovia. Ao parar o carro, dois homens saíram de dentro de uma área de mato e anunciaram o assalto.

Arma que teria sido usada no assalto/ Crédito: Divulgação/PRF





O motorista e marido de Vânia, que é policial militar, reagiu ao assalto e efetuou disparos. Um dos assaltantes identificado como Josivan Lopes da Conceição, de 22 anos, também atirou e atingiu a cabeça de Vânia com um tiro de espingarda "bate bucha".





Ela foi socorrida, levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Josivan foi preso dirigindo uma moto roubada e depois foi levado para a Delegacia de Rosário.