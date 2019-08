No final da noite do último sábado (17/08), um homem pilotando uma motocicleta Honda XRE, foi abordado pela Equipe Raio 04. Durante abordagem pessoal, foi encontrado com o suspeito vários papelotes de cocaína, além de uma certa quantidade de dinheiro em espécie.





Francisco Fábio Braga Sousa, foi preso e conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190