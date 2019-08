Homem mata amigo a facadas e queima corpo por 10 horas

Homem foi preso e autuado em flagrante pelo crime de homicídio e ocultação de cadáver.

Após uma discussão, o entregador Rafael Pinto Ribeiro Rodrigues, 29 anos, matou a facadas o amigo Francisco Mailson Machado Pereira, também de 29 anos, e em seguida queimou o corpo por mais de 10 horas com o objetivo de se livrar do cadáver. O crime aconteceu na cidade de Iguatu, interior do Ceará, na madrugada do último domingo (25). O suspeito, contudo, só foi preso nesta quarta-feira (28).





Segundo a polícia, os dois haviam ingerido bebida alcoólica e brigaram ao retomar desavenças antigas. "Eles passaram a noite bebendo em um bar, e em um determinado momento foram até um sítio. Continuaram a bebedeira e entraram em discussão por motivos desavenças familiares já existentes entre os dois", explicou o delegado Wesley Matos, da Delegacia Regional de Iguatu.





Ainda segundo o delegado, após golpear Francisco com uma faca, Rafael ateando fogo no corpo da vítima a fim de ocultar o cadáver.





Ainda de acordo com o investigador, os familiares da vítima procuraram os agentes e após investigação conseguiram localizar o suspeito. Rafael confessou o crime em depoimento e foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.





Rafael foi encaminhado para a cadeia pública da cidade de Iguatu, onde ficará a disposição da justiça. Os restos mortais foram encaminhados para a Perícia Forense.





(CNEWS)