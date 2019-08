Homem tenta filmar partes íntimas de mulher e é preso

O caso vai ser investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher.

Um homem identificado como Francisco de Assis Santos da Silva, de 49 anos foi preso, na manhã deste sábado(17), após tentar filmar as partes íntimas de uma mulher que estava fazendo compras em uma loja, na Rua Sobral, no Centro de Fortaleza.





De acordo com a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), o suspeito teria se aproximado da vítima e tentado filmar por baixo da saia dela usando um aparelho celular. Uma amiga da vítima que estava no estabelecimento percebeu a atitude estranha do homem e chamou os agentes de segurança.





Os guardas municipais abordaram Francisco de Assis e viram a filmagem no celular dele. Em seguida, ele foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher(DDM).





O suspeito já responde pelos crimes de porte ilegal de armas e lesão corporal.





Com informações do Diário do Nordeste