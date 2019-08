INTERNAUTA DENUNCIA A PRESENÇA DE CÃES DA RAÇA PITBULL SEM FOCINHEIRA NO PARQUE DA CIDADE

Internauta envia denúncia, relatando que no Parque da Cidade pessoas estão passeando com cães da raça PITBULL sem a focinheira, ponde em risco a vida dos transeuntes.

Veja a denúncia:

"Boa noite,

eu queria chamar atenção dos órgãos competentes aqui no parque da cidade, próximo ao supermercado lagoa, o que tá acontecendo é que tem pessoas que passeiam com cachorro pit bul sem focinheira que é um objeto de segurança muito importante, que pode evitar qualquer tipo de acidente em diversas situações. É um alerta também para os donos dos cachorros pit bul, as pessoas que trazem seu filhos para brincar corre muito risco.

Desde agradeço."