Na madruga desta segunda-feira, dia 19, foi registrado um homicídio a bala no cruzamento da rua César Cals com a rua José Pierre, no bairro Terrenos Novos.





A vítima foi identificada pela alcunha de "Neguinho Rodrigues". O jovem foi executado com vários tiros na cabeça.





Os autores do crime ainda não foram localizados.





A Polícia Civil investiga o crime.





Sobral já registra 29 homicídios dolosos no corrente ano.