Mais um veiculo de Acaraú é assaltado em Mutambeiras, entre Morrinhos e Santana do Acaraú

ATÉ QUANDO? Essa é a pergunta que motoristas que tem que trafegar pela localidade de Mutambeira, em Santana do Acaraú fazem sobre assaltos que ocorrem quase que diariamente nesse trecho!





Os assaltos continuam, seja de manhã, a tarde, a noite ou de madrugada, não há horário para meliantes armados agirem nesse trecho entre as cidades de Morrinhos e Santana do Acaraú, a chamada Rota Turística Serra da Ibiapaba. Carros de passeio, topics, ônibus, caminhões e até ambulâncias, além de motocicletas são vitimas dos meliantes.





Desta vez, por volta das 15 horas desta sexta-feira, 09/08, um veiculo da empresa RS Eventos de Acaraú, foi abordado e meliantes levaram todos os pertences do motorista e de funcionários da empresa. Com armas em punho, levaram tudo que puderam carregar.





O Blog O Acaraú entrou em contato com a Secretária de Segurança Pública do Estado do Ceará, para saber quais providencias o órgão está tomando para acabar com os assaltos na CE-178, que aterrorizam os cidadãos de bem. A SSPDS prometeu responder encaminhando uma nota.





(O Acaraú)