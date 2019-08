POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), nesta quarta-feira (14), por meio do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas da Delegacia de Sobral deram cumprimento a um Mandado de Prisão Preventivo, expedido pela Justiça, em desfavor de FRANCISCO CELSO COSTA, vulgo “Chico da Macaca”, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, juntamente com sua esposa que já se encontra recolhida na Cadeia Pública de Sobral, desde 29/04/2019. Ressalta-se, ainda, que Celso, vulgo “Chico da Macaca” já foi preso por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Após os procedimentos legais este foi conduzido à Penitenciária Industrial Regional de Sobral – PIRS, ficando à disposição da Justiça.





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 99406-5464, que é o WhatsApp da unidade, por meio do qual podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Sobral 24 horas)