POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Um equipe de Inspetores da Delegacia Municipal de Sobral, realizou a apreensão de um carro HB20 sedam, preto, que se encontrava com queixa de roubo e trafegava com uma placa clonada de outro veículo idêntico, sendo o original da cidade de Fortaleza. Através das investigações, os Policiais Civis passaram a monitorar o veículo pela cidade de Sobral até conseguir interceptá-lo, na noite de ontem (8), no bairro Renato Parente. Ao ser abordado, o condutor do veículo informou não saber que o carro era roubado. O condutor e o veículo foram levados à Delegacia Regional de Sobral onde foi lavrado o flagrante pelo Delegado Plantonista. O condutor do veículo pagou fiança e vai responder em liberdade pelo crime de receptação, já o veículo ficou apreendido no pátio da Delegacia. O próximo passa será localizar o verdadeiro dono para receber seu bem de volta.





(Sobral 24 horas)