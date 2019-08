POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE HOMEM ACUSADO DE ESTUPRAR A PRÓPRIA FILHA DE 15 ANOS

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral prendeu na tarde de hoje um homem suspeito de estuprar a própria filha de apenas 15 anos de idade.





A adolescente era estuprada desde os 13 anos e está grávida do genitor.





O caso chegou ao conhecimento da Delegacia no último dia 13, comunicado pelo Conselho Tutelar. A Delegada Adriana Savi representou pela Prisão Preventiva do agressor e na tarde de hoje (16), Policiais Civis da DDM de Sobral cumpriram o mandado expedido pela 3a. Vara Criminal de Sobral. Erivando Alves Costa de Sales confessou o crime e disse que vivia com a filha como marido e mulher, alegou ainda que a mãe da adolescente não sabia, entretanto para o Conselho Tutelar, a jovem confirmou que a mãe aceitava a situação. O agressor encontra-se à disposição da Justiça na Cadeia Pública de Sobral.





(Sobral 24 horas)