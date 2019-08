Polícia Civil de Sobral divulga imagem de trio suspeito de cometer furto em comércio de Sobral

A Polícia Civil divulgou, nesta quarta-feira (14), imagens de três suspeitos de realizar um furto qualificado dentro de um estabelecimento comercial, em um shopping no bairro Dom Expedito, em Sobral. A ação criminosa, aconteceu em maio deste ano, e, segundo registro em boletim de ocorrência, foram subtraídos 32 aparelhos celulares e um tablet, além de outros objetos utilizados para transportar o material furtado na ação criminosa.





Segundo os policiais civis, o trio – composto por uma mulher e dois homens – foi responsável pelo furto. Segundo informações colhidas pelos agentes de segurança, o gerente do estabelecimento chegou até a loja e percebeu que a porta por onde entram os funcionários estava arrombada. Ao verificar as câmeras de segurança foi possível identificar um homem colocando vários aparelhos celulares dentro de uma mala que também pertencia a loja. Os partícipes do crime fugiram em seguida. Estima-se que o valor subtraído na prática criminosa ultrapasse os R$ 40 mil.





Denúncia





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na identificação e localização dos suspeitos. A unidade fica na Rua Miguel Teles da Frota, 98, bairro Campo dos Velhos, em Sobral. As informações também podem ser enviadas para as equipes policiais pelos telefones (88) 3677-4291 ou para o número de WhatsApp da delegacia: (88) 99485-9554. O sigilo e a fonte são garantidas.



(Polícia Civil CE)