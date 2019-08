POLÍCIA CIVIL PRENDE EM FLAGRANTE UM DOS MAIORES GOLPISTAS DE SOBRAL

Investigadores da Delegacia Municipal de Polícia Civil de Sobral prenderam na manhã de hoje, 30/08/2019, o ladrão, golpista e estelionatário COSMO MORENO DE PAIVA.





Logo no início do expediente um senhor idoso procurou atendimento na Delegacia para noticiar que todo o dinheiro que possuía em sua conta bancária havia sido sacado indevidamente.





O idoso disse que minutos antes um homem havia lhe oferecido ajuda no caixa eletrônico de uma agência bancária que fica próxima ao mercado público de Sobral e que após entregar seu cartão o dito homem fez uma consulta e lhe disse que sua conta estava sem saldo.



Cosmo aplicando golpe no aposentado





Quando o idoso foi procurar explicações com os funcionários do banco foi informado que todo o dinheiro de sua conta havia sido sacado minutos antes. Foi aí que o idoso percebeu que havia sido vítima da ação de um vigarista.





Na delegacia, os policiais, que há algum tempo já vinham investigando Cosmo, logo mostraram ao idoso uma foto do meliante tento a vítima o reconhecido imediatamente.





As equipes foram então a campo, na tentativa de efetuar a prisão em flagrante do golpista, sendo que ainda na parte da manhã conseguiram localizar e efetuar a prisão de Cosmo.





Com o infrator foram encontrados cartões magnéticos e o dinheiro do idoso. Os policiais constataram ainda que Cosmo estava pronto pra viajar, com alguns pertences em uma mochila.





Cosmo já responde a inquéritos policiais e é investigado por várias ações criminosas na cidade de Sobral, sempre agindo da mesma maneira, se aproximando de pessoas inocentes em caixas eletrônicos e oferecendo ajuda para, ao final, sacar ou transferir todo o dinheiro das vítimas.





(SOBRAL 24 HORAS)