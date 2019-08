SOBRAL: POLÍCIA MILITAR PRENDE DUPLA ACUSADA DE FURTO

Policiais militaras do Motopatrulhamento da Uniseg Sobral prenderam dois homens acusados de furto no interior de um ônibus da Guanabara, no trajeto de Itapagé a Sobral, na tarde deste sábado (24). Em posse das características dos indivíduos, PMs realizaram diligências nas proximidades da rodoviária de Sobral, conseguindo capturar dois suspeitos, que foram reconhecidos pela vítima e estavam em posse dos objetos furtados. Os indivíduos foram conduzidos à delegacia de Sobral para os procedimentos cabíveis.

